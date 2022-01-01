Обратный звонок
г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, к. 8
+7 (495) 2 111 333
info@logixpro.ru
Режим работы:
с 9.00 - 19.00 без выходных
place г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, к. 8
Режим работы:
с 9.00 - 19.00 без выходных
+7 (495) 2 111 333
info@logixpro.ru

Услуги

Профессиональное ответхранение
Профессиональное ответхранение
Индивидуальный подход и качество услуг
Управление складом
Управление складом
Передайте управление складом профессионалам - опытной и слаженной команде. Работу с персоналом, снижение рисков, оптимизацию и контроль – всё это мы возьмем на себя.
Складской консалтинг
Складской консалтинг
Профессиональный аудит складского комплекса и настройка основных процессов увеличивают производительность склада на 10-30%
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Контактные данные
г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, к. 8
Режим работы:
с 9.00 - 19.00 без выходных
+7 (495) 2 111 333
info@logixpro.ru
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