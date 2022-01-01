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от опытной команды
Опытные специалисты
Опыт работы ключевых сотрудников LogixPRO не менее 15 лет. Мы участвовали в развитии складской логистики как услуги в России с ее истоков.
В профессиональном портфеле наших ключевых сотрудников запуск и управление складскими комплексам (10 000 – 60 000 м2), открытие распределительного центра, управление складом клиента.
Полный спектр услуг
У нас широкие возможности для изменения конфигурации склада под тип хранения вашего товара. Работает гибкая система резервирования объемов.
LogixPRO выполнит любые упаковочные работы - упаковка, маркировка, стикеровка, термоупаковка, формирование метро-юнитов, подготовка заказов с учетом требований сетей и другие дополнительные услуги.
Склад класса "А"
Складской комплекс LogixPRO дает гарантию безопасного и надежного хранения. Удобный подъезд и площадка обеспечивают комфортное передвижение автопоездов.
Также к вашим услугам офисные помещения, которые совмещены со складом, система охранной сигнализации, выделенный Интернет, охранное видеонаблюдение и центральное кондиционирование.
11 км от МКАД
Складские комплексы LogixPRO находятся в 11 и 28 км от МКАД, южное направление. Имеют удобные выезды на Симферопольское, Варшавское шоссе и ЦКАД.