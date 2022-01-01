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г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, к. 8
+7 (495) 2 111 333
info@logixpro.ru
Режим работы:
с 9.00 - 19.00 без выходных
place г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, к. 8
Режим работы:
с 9.00 - 19.00 без выходных
+7 (495) 2 111 333
info@logixpro.ru
Точные складские операции
от опытной команды
Склады ответственного хранения класса "А" по Симферопольскому шоссе
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LogixPRO – профессиональный логистический оператор
LogixPRO – это опытная команда. Все ключевые сотрудники компании имеют многолетний опыт работы в сфере логистики. Каждый из нас прошел путь от простого сотрудника склада до управляющей позиции в российских и западных компаниях. Мы аккумулировали наш профессиональный опыт для результативной работы вашего бизнеса.
4 причины работать с нами

Опытные специалисты

Опыт работы ключевых сотрудников LogixPRO не менее 15 лет. Мы участвовали в развитии складской логистики как услуги в России с ее истоков.

В профессиональном портфеле наших ключевых сотрудников запуск и управление складскими комплексам (10 000 – 60 000 м2), открытие распределительного центра, управление складом клиента.

Полный спектр услуг

У нас широкие возможности для изменения конфигурации склада под тип хранения вашего товара. Работает гибкая система резервирования объемов.

LogixPRO выполнит любые упаковочные работы - упаковка, маркировка, стикеровка, термоупаковка, формирование метро-юнитов, подготовка заказов с учетом требований сетей и другие дополнительные услуги.

Склад класса "А"

Складской комплекс LogixPRO дает гарантию безопасного и надежного хранения. Удобный подъезд и площадка обеспечивают комфортное передвижение автопоездов.

Также к вашим услугам офисные помещения, которые совмещены со складом, система охранной сигнализации, выделенный Интернет, охранное видеонаблюдение и центральное кондиционирование.

11 км от МКАД

Складские комплексы LogixPRO находятся в 11 и 28 км от МКАД, южное направление. Имеют удобные выезды на Симферопольское, Варшавское шоссе и ЦКАД.

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комплекс логистических услуг
Основные направления компании
Профессиональное ответхранение
Профессиональное ответхранение
Индивидуальный подход и качество услуг
Управление складом
Управление складом
Передайте управление складом профессионалам - опытной и слаженной команде. Работу с персоналом, снижение рисков, оптимизацию и контроль – всё это мы возьмем на себя.
Складской консалтинг
Складской консалтинг
Профессиональный аудит складского комплекса и настройка основных процессов увеличивают производительность на 10-30%
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Контактные данные
г. Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, к. 8
Режим работы:
с 9.00 - 19.00 без выходных
+7 (495) 2 111 333
info@logixpro.ru
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