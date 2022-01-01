Опытные специалисты

Опыт работы ключевых сотрудников LogixPRO не менее 15 лет. Мы участвовали в развитии складской логистики как услуги в России с ее истоков.

В профессиональном портфеле наших ключевых сотрудников запуск и управление складскими комплексам (10 000 – 60 000 м2), открытие распределительного центра, управление складом клиента.